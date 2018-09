Deel dit artikel:













Definitief geen voetbalkooi voor jeugd in Stompetoren Foto: Google Streetview/Shutterstock

STOMPETOREN - Na vier jaar gesteggel over waar de voetbalkooi in Stompetoren moet komen, is dit plan nu van de baan.

Dat meldt mediapartner Alkmaar Centraal. Na bezwaren uit alle hoeken - van de ijsclub, de paardrijvereniging, omwonenden en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord - kon er in Stompetoren geen geschikte locatie worden aangewezen voor de voetbalkooi. Lees ook: Stompetorenaren alsnog in verzet tegen voetbalkooi Niet voor iedereen is dit een opluchting, vindt Alkmaar Centraal. Juist onder de jongeren in de leeftijd van tien tot dertien jaar bestaat er behoefte aan een voetbalveldje. De Dorpsraad maakte zich hard voor de komst van de voetbalkooi en is teleurgesteld dat het niet doorgaat. De gemeente had 97.000 euro uitgetrokken voor de kooi. Nu mag hier een ander doel voor worden bedacht.