GoodShipping Program ontwikkelt biobrandstoffen voor zeevaart

AMSTERDAM - Met het gebruik van biobrandstoffen in een containerschip kan het GoodShipping Program voortaan ruim 40 ton aan CO2-uitstoot voorkomen. Vooralsnog nemen vijf bedrijven deel aan het programma, namelijk Tony's Chocolonely, Dopper, Blygold, Magic Marine en Mystic.

"Met deze eerste bunkering is ons verhaal rond en zijn we klaar om binnenkort een paar grote namen aan te kondigen die het voorbeeld van deze eerste vijf pioniers gaan volgen", zegt Anniek Sluis van het GoodShipping Program.

Uitstoot zeevaart

Scheepvaart maakt, net als de luchtvaart, geen deel uit van het Klimaatakkoord van Parijs. Daardoor is er geen prikkel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Als de sector op dezelfde voet verder gaat, zal de uitstoot van de scheepvaart vermoedelijk flink toenemen tot 2050. In dat geval is de scheepvaart verantwoordelijk voor meer dan 15 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Eerder konden zeevrachteigenaren enkel een energie-efficiënte vervoerder selecteren of uitstoot buiten de scheepvaart compenseren. Met het gebruik van hernieuwbare brandstoffen komt daar dus verandering in.

GoodShipping Program

Iedere zeevrachteigenaar kan deelnemen aan het GoodShipping Program, ongeacht volume, locatie, handelsroutes en bestaande logistieke contracten.