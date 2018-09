Overzicht: resultaten internationals AZ en Ajax

AMSTERDAM - De afgelopen week hebben veel voetballers van AZ en Ajax gevoetbald voor hun land en de spelers zullen in de loop van de week weer terugkeren bij hun eigen ploeg. Hoe hebben de internationals het gedaan bij de nationale ploegen?

AZ-spelers: Noorwegen

Noorwegen heeft wisselende resultaten geboekt in de afgelopen week. De ploeg, waar AZ-spelers Bjørn Johnsen, Fredrik Midtsjø en Jonas Svensson voor waren opgeroepen, speelde twee duels in de Nations League. Donderdag was de ploeg van Lars Lagerbäck met 2-0 te sterk voor Cyprus, terwijl er zondag met 1-0 werd verloren van Bulgarije. Johnsen begon beide wedstrijden in de basis. Midtsjø en Svensson kwamen niet in actie.

Jong IJsland

Albert Gudmundsson kende een betere interlandperiode. De IJslander kwam voor Jong IJsland in actie tegen Jong Estland voor de EK-kwalificatie. Gudmundsson begon in de basis en zag zijn ploeg met 5-2 winnen. Bovendien scoorde Gudmundsson: hij was goed voor de vijfde IJslandse treffer. Maandagavond speelt Jong IJsland tegen Jong Slowakije.

Roemenië

Dorin Rotariu was opgeroepen voor het nationale elftal van Roemenië, maar kreeg geen minuten van bondscoach Cosmin Contra. De Roemenen speelden met 0-0 gelijk tegen Montenegro. Maandagavond staat er een duel met Servië op het programma.

Ajax-spelers: Denemarken

Nadat Denemarken afgelopen woensdag nog aantrad met amateur- en zaalvoetballers, speelde het zondagavond weer met het 'normale' team. Ook Ajacied Lasse Schöne was weer van de partij. De Deen speelde negentig minuten tijdens het met 2-0 van Wales gewonnen duel. Oud-Ajacied Christian Eriksen was verantwoordelijk voor de gehele Deense doelpuntenproductie.

Argentinië

Nicolás Tagliafico kwam in actie voor Argentinië tegen Guatemala. De linksachter, die door het ontbreken van Lionel Messi aanvoerder was, speelde de hele wedstrijd en Argentinië won het duel met 3-0. Woensdagochtend om 02.00 uur speelt Argentinië nog een duel. Ditmaal is Colombia de tegenstander.

Servië

Dusan Tadic eistte een hoofdrol op in de Nations League-wedstrijd tussen Litouwen en Servië. De kersverse Ajax-aanvaller maakte het winnende doelpunt in de wedstrijd die in 1-0 eindigde. Bovendien mistte Tadic een penalty. Maandagavond spelen Tadic en Servië tegen Romenië. Ook dit duel is voor de Nations League.

Jong Oranje:

Bij Jong Oranje speelden zowel AZ'ers als Ajacieden. Thomas Ouwejan, Teun Koopmeiners, Guus Til én Oussama Idrissi begonnen in de basis van de ploeg van trainer Erwin van de Looi. Jong Oranje speelde het EK-kwalificatieduel met Jong Engeland met 0-0 gelijk. Ajacied Carel Eiting kwam een kwartier voor tijd in de ploeg. Hij lostte Koopmeiners af. Jong Oranje speelt dinsdagavond nog een wedstrijd tegen Jong Schotland.