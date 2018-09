Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Allereerste editie van Hilversums wijnfestival Druif groot succes Foto: Timo Hosper

HILVERSUM - Wijnfestival Druif is de allereerste in zijn soort in Hilversum. Gisteren was de eerste editie en talloze bezoekers genoten van lekker eten, mooie muziek en natuurlijk een goed glas wijn.

Tijdens het evenement presenteerden Hilversumse wijnspecialisten hun favoriete wijnen, maar bij alleen wijn blijft het niet. "Uiteraard hebben we ook aan heerlijke hapjes gedacht. Want het is natuurlijk een feest om fraaie wijn-spijs combinaties te ervaren", aldus de organisatie op Facebook. Of er volgend jaar weer een editie gaat komen, is nog niet bekend.