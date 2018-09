Deel dit artikel:













Man die verdacht wordt van eigen huis in brand steken vrijgelaten Foto: NH Nieuws / Inter Visual

PURMEREND - John W., de man die van dubbele brandstichting in zijn eigen huis in Purmerend verdacht wordt, zit weer thuis. Begin juli werd W. opgepakt door de politie: het huis waar hij met zijn vriendin en twee kinderen woont, had toen al drie keer in vlammen gestaan.

John liet eerder weten dat hij zich erg zorgen maakt over de meerdere 'aanslagen' op zijn huis en zijn gezin. Ook beweerde hij de brandstichter te kennen en claimde bang te zijn om niet voor zichzelf in te kunnen staan als hij de brandstichter zou ontmoeten. Lees ook: Geteisterde familie denkt brandstichter te kennen: "Ik ben bang dat ik hem aanvlieg" Maar begin juli werd W. zelf door de politie opgepakt, op verdenking van maar liefst twee van de drie branden. Inmiddels is hij dus weer op vrije voeten. Volgens Johns advocaat Sjoerd van Galen is een tweede verlenging van 60 dagen door het gerechtshof afgewezen om dat er "onvoldoende bewijs" zou zijn om hem vast te houden. Het onderzoek naar de branden loopt nog. John is nu bij zijn familie en wacht thuis totdat zijn zaak voorkomt.