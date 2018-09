Oproep Wormerlandse VVD-wethouder: blokkeer installatie 'eikel' Thierry Aartsen in Tweede Kamer

WORMERLAND - De Wormerlandse VVD-wethouder Rob Berkhout roept in een tweet op de installatie van zijn partijgenoot Thierry Aartsen in de Tweede Kamer te blokkeren. Berkhout vindt dat de beoogd opvolger van de afgetreden Han ten Broeke zichzelf heeft gediskwalificeerd door in het verleden enkele beledigende tweets de wereld in te sturen. "Er moet nu maar eens rust in de partij komen."

De 28-jarige Aartsen is nu nog voorzitter van de Bredase VVD-fractie, maar zal aanstaande donderdag worden geïnstalleerd als Tweede Kamer-lid. Als het aan Berkhout ligt, wordt daar de komende dagen alsnog een stokje voor gestoken.

"Beste @cvdwal en @dijkhoff", spreekt hij de landelijke partijvoorzitter Christianne van der Wal en landelijk fractievoorzitter Klaas Dijkhoff aan. "Ik wil graag als langdurig lid van de @VVD jullie oproepen tot een blokkade op de installatie van @ThierryAartsen in de #TweedeKamer. Ik kan me niet voorstellen dat we gezamenlijk zo'n eikel erbij willen hebben."

Berkhout vindt Aartsen een 'eikel' vanwege enkele berichten die hij sinds 2009 op Twitter met zijn volgers deelde. Zo klaagde de destijds 19-jarige Berkhout in 2009 in een tweet over de vertraging die hij als treinreiziger opliep omdat iemand een suïcide probeerde te plegen door voor de trein te springen. "Zelfmoordenaars, wordt eens creatief!"

Ruim een jaar later reageerde hij in nogal seksistische bewoordingen op een mannelijke volger die tweette dat hij z'n lenzen voor een dag inruilde voor z'n bril, om z'n ogen wat rust te geven. "Als je die bril op een lekker wijf zou zetten, zou ik m'n hond eropgooien."

Hoewel de geboren en getogen Bredanaar Aartsen destijds net twintiger was, kunnen zijn weinig omfloerste tweets niet worden toegeschreven aan jeugdige rebellie. Dat bleek twee jaar geleden, toen hij tijdens een wedstrijd van zijn favoriete club NAC een tweet over 'zwarte pieten in NAC-shirts op het veld' en de tekst 'Ow Sylvana uit de speakers' afsloot met de #humor.

Schandalen

Oer-VVD'er Berkhout, die tussen 2002 en 2004 al eens VVD-wethouder in Wormerland was, vindt dat zijn partijgenoten de afgelopen jaren te vaak het nieuws hebben gehaald met schandalen. Hij verwacht niet dat de promotie van flapuit Aartsen daar verandering in brengt,

Eerder deze week liet Aartsen weten zich geen zorgen te maken over de ophef. "Ik ben wie ik ben", zei hij tegen diverse media. "Als mensen het nodig vinden om mijn 9.000 tweets van de afgelopen jaren te gaan doorspitten omdat ik nu Tweede Kamerlid wordt, moeten ze dat vooral doen." Hij erkent dat hij als landelijk volksvertegenwoordiger 'iets behoedzamer' moet zijn, maar staat nog steeds achter zijn uitspraken.

'Niet meer beheersen'

"Het kwam recht uit m'n hart", vertelt Berkhout tegen NH Nieuws over de tweet waarin hij oproept de installatie van Aartsen te blokkeren. Hij is verbolgen over de inhoud van de tweets, maar maakt zich vooral kwaad om het feit dat Aartsen zijn uitspraken van destijds nog steeds goedpraat. "Iedereen kan in z'n jeugd wel eens een foutje maken, maar toen bleek dat hij het niet wilde terugnemen, kon ik me niet meer beheersen."

Volgens Berkhout krijgt zijn oproep veel steun van partijgenoten. "En ik ben uitgenodigd om het met partijvoorzitter Christianne van der Wal te bespreken." Waarschijnlijk zal Aartsen ook bij dat gesprek aanwezig zijn, laat hij weten.

Reactie fractievoorzitter Dijkhoff

Fractievoorzitter Dijkhoff spreekt van 'domme tweets', maar stelt dat Aartsen later deze week gewoon tot Tweede Kamerlid kan worden beëdigd. "Hij is van harte welkom", aldus Dijkhoff. "Laten we ook accepteren dat mensen dingen doen die niet slim zijn", zegt Dijkhoff. Maar hij vindt de reacties daarop hysterisch. "Wat je nu ziet is dat mensen meteen oordelen, uitschelden, bedreigen en familie lastigvallen. Ik vind dat echt hysterie waar dit land niet beter van wordt."