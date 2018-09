Provincie investeert in verduurzaming glastuinbouw en gebruik aardwarmte

NOORD-HOLLAND - De 24,4 miljoen die de provincie investeert om de energietransitie te versnellen, zal onder meer worden gebruikt om de glastuinbouw te verduurzamen en om de mogelijkheden van het gebruik van aardwarmte te verkennen. De Gedeputeerde Staten bepalen welke projecten een geldbedrag ontvangen.

De provincie Noord-Holland heeft een sterke concentratie van glastuinbouw. Voor de productie van gewassen is warmte en CO2 nodig, wat ontstaat door verbranding van aardgas. Die werkwijze is niet duurzaam. Investeringen van de provincie moeten daar nu verandering in brengen.

Aardwarmte

Het gebruik van warmte uit de grond is een bron van duurzame energie. In Noord-Holland zijn momenteel vier bronnen actief, waaronder in Heemskerk en in Middenmeer. Daarnaast zijn er twee in voorbereiding. Het geld van de provincie gaat vooral naar seismisch onderzoek en proefboringen.