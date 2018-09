Buurt geschrokken van gigantische gasexplosie in Berkhout: "Oren suizen nog steeds"

BERKHOUT - De bewoners van het Westeinde in Berkhout werden vanochtend opgeschrikt door een enorme knal. Door een gelekte gasfles ontstond er een explosie in een bestelbusje bij een woonboerderij. De schade in de omgeving is groot.

Bij buurvrouw Berepoot viel door de klap haar keukenraam aan diggelen. "Ik ben samen met mijn zoon meteen naar buiten gerend. Gelukkig zaten we niet bij het raam, anders hadden we het misschien niet overleefd. Het geluid was zo hard, dat ze het in Bobbeldijk (dorp verderop, red.) nog hebben gehoord!"

Ook buurjongen Jaël (22) was getuige van de gasexplosie. "Mijn oren suizen nog steeds. Ik dacht meteen 'dit is niet normaal' en ben naar buiten gerend. Op dat moment stond de bestelbus al in lichterlaaie."

Gehavend

Slachtoffer Jordy staat dan versuft bij zijn auto. "Hij kon lopen en praten en waarschuwde dat ik niet te dichtbij moest komen, omdat er nog een gasfles in het voertuig lag", vertelt Jaël. "Hij zag er gehavend uit. Hij had brandwonden, zijn kleding was kapot, hij had een snee in z'n arm en last van zijn oren en ogen. De ambulance heeft hem meegenomen."

De explosie heeft veel schade veroorzaakt. Veel ruiten in de omgeving zijn gesneuveld, de woonboerderij van Jordy's schoonouders is beschadigd, de dakpannen zijn weggeblazen en de autodeur lag meters verderop. Maar, zo relativeert mevrouw Berenpoot, "dat is maar materiaal".

Openstaande gasfles

De politie laat weten dat een openstaande gasfles de explosie heeft veroorzaakt. "Er is een chemisch goedje ontstaan. Toen het slachtoffer instapte kwam de knal. Dat kan komen door het starten van de auto, of zelfs al door een statische trui." Een misdrijf wordt uitgesloten.

Direct na de explosie wist een omstander het bluswerk te filmen: