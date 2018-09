Oud-wethouder Odile Rasch stopt als raadslid in Bergen

BERGEN - Voormalig wethouder Odile Rasch van D66 stopt als raadslid van de gemeente Bergen. Door een nieuwe baan heeft ze geen tijd meer voor het raadswerk, waar het bovendien mee conflicteert. Ze heeft haar zetel overgedragen aan partijgenoot Marcel Halff.

"Odile heeft een opdracht geaccepteerd waarin zij aan de slag gaat om de gemeenten in Noord-Holland te helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren", zegt Anja de Ruiter van D66 Bergen in een persbericht. "Dat is een onderwerp dat haar na aan het hart ligt en waar ze de afgelopen vier jaar, in het kader van de regionale samenwerking, al veel tijd en energie in heeft gestoken."

Marcel Halff neemt het raadswerk van Rasch over. Hij zat voorheen ook al in de gemeenteraad. "Ik heb erg veel zin om weer voor de gemeenschap aan de slag te gaan. Er is veel werk te doen. Gelukkig is voor het zomerreces besloten om dit najaar een raadsbreed akkoord uit te werken. Ik sta daar positief tegenover en zal mijn bijdrage doen aan een constructieve sfeer en voortvarende aanpak."

Beste lokale bestuurder

Rasch was van 2014 tot 2018 wethouder en zat sinds de verkiezingen van maart in de gemeenteraad. Ze was eerder raadslid voor GroenLinks. Rasch werd begin dit jaar nog genomineerd voor de titel 'Beste lokale bestuurder in een kleine gemeente'. Ze won niet; die eer ging naar burgemeester Petra Dassen van de Limburgse gemeente Beesel.