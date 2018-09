Deel dit artikel:













Meer passagiers KLM in augustus Foto: NHNieuws/Doron Sajet

HAARLEMMERMEER - KLM had in augustus meer passagiers aan boord dan vorig jaar in die maand. Met een stijging van 1,9 procent kwam het totaal aantal reizigers in de belangrijke zomermaand op ruim 3 miljoen.

De groei kwam vooral uit vluchten van en naar Europa, Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika. Gemiddeld zaten de toestellen van KLM in augustus voor 91,8 procent vol. Daarmee steeg de bezettingsgraad - in de luchtvaart een belangrijke graadmeter van efficiëntie - met 0,4 procentpunt. Transavia

In augustus had prijsvechter Transavia bijna 1,8 miljoen passagiers. Dat betekent een groei van 2,6 procent ten opzichte van het jaar ervoor.