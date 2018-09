Gemeenten Purmerend en Beemster willen per 2022 fuseren

NOORD-HOLLAND - De gemeenten Purmerend en Beemster willen per 1 januari 2022 fuseren. Dat is in een persbericht bekendgemaakt. De geplande fusiedatum is een jaar later dan oorspronkelijk aangegeven, omdat de partijen er niet uit kwamen.

Fractievoorzitter Nico de Lange van de Beemster Polder Partij gaf eerder aan tegen de fusie te zijn en blijft strijdbaar: "Van uitstel komt afstel." De Beemsternaren komen volgens hem steeds meer in opstand tegen de plannen. "We hebben tegen ze gezegd dat wij het werk in de arena doen, als zij het voor daarbuiten doen."

De partij van De Lange kreeg in het voorjaar bij de gemeenteraadsverkiezingen in Beemster ruim 46 procent van de stemmen, maar werd door de andere partijen buitenspel gezet bij het maken van een coalitie.

"Ik heb democratisch gezien geen vertrouwen meer in de politiek", zegt De Lange nu tegen NH Nieuws. "Ik ben ook niet tegen een fusie, maar wel tegen een fusie met een verstedelijkte gemeente zonder weinig inbreng van de plattelandsbewoners."

De onenigheden zijn inmiddels uitgesproken, maar de vertraging van de fusie kon niet worden voorkomen. Beemster en Purmerend werken sinds 2014 al 'ambtelijk' samen.

In de praktijk heeft Beemster nog enkele medewerkers in dienst en worden de overige taken door ambtenaren van gemeente Purmerend uitgevoerd. Volgens de gemeenten kan de dienstverlening verder worden verbeterd als er nog maar voor één bestuur hoeft te worden gewerkt.

Zowel Purmerend als Beemster heeft inmiddels aangegeven de fusie te steunen. Deze zomer hebben beide colleges besproken hoe de gemeenten het beste met elkaar kunnen fuseren. "Er zijn afspraken gemaakt over het waarborgen van een gelijkwaardige positie van beide gemeenten in het fusieproces", aldus de colleges in het persbericht.

De komende tijd willen de gemeenten van de inwoners horen wat ze belangrijk vinden in de nieuwe fusiegemeente. De commissie Algemene Zaken in Purmerend bespreekt op 20 september het voorstel over de voorgenomen fusie. Een week later neemt de Purmerendse raad een besluit over de plannen. Beemster keurde ze in januari al goed.