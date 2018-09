Forse CO2-uitstoot in Velsen en Diemen in de Metropool

NOORD-HOLLAND - De CO2-uitstoot in Nederland was vorig jaar nog altijd even hoog als ruim een kwart eeuw geleden: 163 miljard kilogram. Een aantal gemeenten, zoals Velsen en Diemen in de Metropoolregio, steekt er met kop en schouders boven uit. Dat heeft te maken met de aanwezige industrie en electriciteitscentrales.

De gemeente Velsen is de absolute koploper met een uitstoot van 198 kilogram CO2 per vierkante kilometer. Ook de gemeente Diemen is in de regio een flinke vervuiler met bijna 80 kilogram per jaar. In het jaar 2000 was de uitstoot in Diemen iets meer dan 10 kilogram. In de gemeente Diemen is dus een forse stijging van CO2-uitstoot te zien de afgelopen jaren. Amsterdam staat eveneens in de top tien met bijna 40 kilogram.

Uitstoot gestegen

Koolstofdioxide is een van de belangrijkste broeigassen. Het gas is een grote oorzaak van de klimaatverandering. Het is zelf niet direct ongezond voor mensen - het zit bijvoorbeeld ook in je glaasje prik - maar het is dus wel slecht voor het milieu.

Het aandeel in de totale uitstoot van broeikasgassen is gestegen van 74 procent in 1990 naar 85 procent vorig jaar. De sectoren die deze uitstoot veroorzaken zijn volgens het statistiekbureau de afgelopen jaren steeds groter geworden.

Broeikasgassen

De uitstoot van de andere broeikasgassen (methaan, lachgas en F-gassen) is in diezelfde periode juist gehalveerd. Hoewel de CO2-uitstoot dus gelijk is gebleven, is de totale uitstoot van broeikasgassen alsnog dertien procent lager dan in 1990.

Dat is nog niet laag genoeg. In 2015 besloot de rechter namelijk dat de uitstoot van vervuilende gassen in 2020 minimaal 25 procent lager moet zijn dan in 1990.

CO2 net zo hoog als in 1990

De uitstoot van CO2 is sinds 1990 "nul komma nul gedaald." Dat is in strijd met het Urgenda-vonnis dat werd uitgesproken in 2015, zegt Urgenda. "Het kabinet blijft zeggen, "we staan achter het akkoord van Parijs”, maar de CO2-uitstoot is nog net zo hoog als in 1990", zegt Marjan Minnesma, directeur van Urgenda.

Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland, samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, sneller duurzaam wil maken. Urgenda wil dat de regering veel meer werk maakt van de CO2-reductie.