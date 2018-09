Vader van omgekomen Dascha (16) start petitie voor camerabeelden: "Help ons"

HILVERSUM - Rene Graafsma, de vader van de in 2015 omgekomen Dascha, is een petitie gestart om camerabeelden in handen te krijgen. Het gaat om videomateriaal dat mogelijk opheldert wat er tijdens de bewuste nacht met zijn dochter is gebeurd.

Dascha Graafsma werd eind november 2015 na een avond stappen dood gevonden langs het spoor in Hilversum. Ze zou geraakt zijn door een trein. Hoewel de politie concludeerde dat ze zelfmoord had gepleegd, kon de familie dit moeilijk geloven. Dascha was die avond wezen stappen in nachtclub Let's Get Down.

Lees ook: Camerabeelden tonen nieuwe feiten rond dood Dascha Graafsma

Volgens vader Rene zijn er camerabeelden gemaakt die duidelijk kunnen maken wat er in de uren voorafgaand aan Dascha's dood precies is gebeurd, "maar justitie wil die niet overhandigen", schrijft hij. "Ik kan niet begrijpen dat ouders niet het recht blijken te hebben om te weten wat er met hun overleden kind is gebeurd."

'Vragen, maar geen antwoorden'

In een emotionele Facebook-video wijst hij met een beschuldigende vinger naar de officiële instanties. "Het is vreselijk om te zeggen, maar ze verspreiden alleen maar leugens. Wij als nabestaanden hebben zoveel vragen, maar de antwoorden krijgen we niet."

Hij roept de kijkers op om de petitie te ondertekenen. "De zaak kan worden opgelost, maar dat red ik niet alleen. Laat Dascha niet alleen, laat ons niet alleen. Hier is sprake van het grootst mogelijke onrecht dat je iemand die is overleden aan kan doen. Help ons."

Tekst gaat verder onder de video:

Alle beelden

De gebruikelijke procedures zouden tot dusver geen effect hebben gehad. Ook zouden er camerabeelden ontbreken of stoppen wel getoonde video's op cruciale momenten. Graafsma hoopt met het ophalen van de handtekeningen te bewerkstelligen dat alle beelden in handen komen van de familie en Team Dascha Onderzoek (TDO). Inmiddels staat de teller op bijna 1.000 handtekeningen.

Lees ook: Vader overleden Dascha op zoek naar antwoorden in zelfgemaakte documentaire

Joey Roelofs, onderzoeksleider TDO en woordvoerder van de familie, laat in een reactie weten dat Rene Graafsma volgens hem "simpelweg uitgeput" is. "Hij gaat kapot aan het idee dat Dascha niet meer terugkomt, maar hij is gesloopt door zijn strijd naar de waarheid. Ik zou ook geen goed argument kunnen bedenken waarom deze camerabeelden niet aan de familie overhandigd kunnen worden."

Enige optie

Volgens Roelofs lukt dat niet meer op de officiële manier, dus is een petitie nog de enige optie voor Rene Graafsma. "Dit zodat hij voor zijn eigen gevoel alles heeft gedaan voor Dascha."