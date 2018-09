Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Vader van omgekomen Dascha (16) start petitie voor camerabeelden Foto: ANP / Robin van Lonkhuijsen

HILVERSUM - Rene Graafsma, de vader van de in 2015 omgekomen Dascha, is een petitie gestart om camerabeelden in handen te krijgen. Het gaat om videomateriaal dat mogelijk opheldert wat er tijdens de bewuste nacht met zijn dochter is gebeurd.

Dascha Graafsma werd eind november 2015 na een avond stappen dood gevonden langs het spoor in Hilversum. Hoewel de politie concludeerde dat ze zelfmoord had gepleegd, kon de familie dit moeilijk geloven. Dascha was die avond wezen stappen in nachtclub Let's Get Down. Lees ook: Camerabeelden tonen nieuwe feiten rond dood Dascha Graafsma Volgens vader Rene zijn er camerabeelden gemaakt die duidelijk kunnen maken wat er precies is gebeurd, "maar justititie wil die niet overhandigen", schrijft hij. "Ik kan niet begrijpen dat ouders niet het recht blijken te hebben om te weten wat er met hun overleden kind is gebeurd." De gebruikelijke procedures zouden tot dusver geen effect hebben gehad. Rene hoopt met het ophalen van de handtekeningen te bewerkstelligen dat alle beelden in handen komen van de familie en Team Dascha Onderzoek. Inmiddels staat de teller op bijna 1.000 handtekeningen.