Buurvrouw afgebrande woning in Hoofddorp: "Het gezin met dochter (4) stond in ondergoed in de tuin"

HOOFDDORP - Een grote brand heeft afgelopen nacht een woning aan de Rijnlanderweg in Hoofddorp verwoest. Volgens buurvrouw Ineke Bakker was het volledig onverwacht dat deze brand zo snel en heftig om zich heen zou grijpen.

Bij daglicht is pas echt goed te zien hoe groot de schade is die de brand heeft aangericht: een zwartgeblakerde schutting en een dak waar alleen het geraamte nog van te zien is. Volgens de brandweer is het huis niet meer te redden en onbewoonbaar.

NH Nieuws sprak met buurvrouw Ineke Bakker die naast het afgebrande huis woont. Er zit maar een paar meter tussen haar woning en het huis. "Ik hoorde een hele harde knal. Wij zijn door het oog van de naald gekropen", beseft ze zich daarom ook. De hitte door de brand was zo groot dat zelfs haar dubbele ramen gesprongen zijn.

Scooters

De brandweer is nog bezig met een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Mogelijk is de brand ontstaan door het in de fik vliegen van twee elektrische scooters die tegen het huis geparkeerd stonden.

Volgens buurvrouw Bakker heeft de bewoner van het huis zelf de brand ontdekt. Op het moment dat hij de brand ontdekte leek de situatie nog mee te vallen. "Hij was heel ontspannen toen hij de brandweer belde. Hij verwachtte dat hij misschien een nieuwe deur zou moeten kopen."

Vluchten

Uiteindelijk greep het vuur zo om zich heen dat het gezin naar de tuin moest vluchten. "Ze stonden met z'n drieën in hun ondergoed in de tuin" vertelt buurvrouw Ineke Bakker. Hoe een kleine brand zo snel kan ontwikkelen heeft haar en andere buurtbewoner ook flink verrast."Ik had niet verwacht dat het zo uit de hand zou lopen."

In het huis woonde een gezin van een vader, moeder en een meisje van 4 jaar. Volgens Bakker gaat het naar omstandigheden goed met haar buren, die momenteel onderdak hebben gekregen in een hotel in de buurt. Wel zijn ze erg geschrokken: "Ze zijn alles kwijt, er is niets meer."