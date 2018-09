Veel nieuwe banen bij Shell Nederland

NOORD-HOLLAND - Shell is van plan de komende jaren in Nederland honderden nieuwe banen te creëren bij zijn divisie New Energies, die zich bezighoudt met bijvoorbeeld zonne- en windenergie en biobrandstoffen. Ook gaat het bedrijf de activiteiten rond onderzoek en ontwikkeling in Amsterdam versterken.

Onlangs werd een nieuwe vleugel in Amsterdam geopend voor huisvesting van nieuwe laboratoriumapparatuur en een paar honderd extra technische experts in de komende drie jaar. Bij het Amsterdamse onderzoekscentrum werken nu meer dan duizend wetenschappers en ingenieurs.

Nieuwe Shell-campus

Ook gaat het bedrijf meer dan 200 miljoen dollar investeren in een nieuwe Shell-campus in Den Haag waar het wereldwijde hoofdkantoor van New Energies komt.

Volgens Shell zal het aantal banen bij New Energies in Nederland groeien naar vijfhonderd à zevenhonderd in 2023. Het concern ziet potentie voor verdere aanwas in de jaren daarna. In de afgelopen twee jaar groeide de werkgelegenheid bij New Energies in Nederland al met 150 arbeidsplaatsen via overnames en groei op eigen kracht.

Schonere energie

Het uitbouwen van de activiteiten rond schonere energie is onderdeel van de strategie van Shell. Jaarlijks verwacht het bedrijf gemiddeld 1 miljard tot 2 miljard dollar te investeren in New Energies.