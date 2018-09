Velsen meest vervuilde gemeente van Nederland: industrie is 'boosdoener'

VELSEN - Van alle gemeenten van Nederland heeft Velsen de hoogste uitstoot van koolstofdioxide (CO2). Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en het RIVM. Texel bungelt daarentegen juist onderaan de lijst.

De oorzaak van de twijfelachtige toppositie van Velsen ligt volgens de instituten aan de uitstoot van staalfabrikant Tata Steel en de Nuon-elektriciteitscentrale.

Daardoor steekt de gemeente als vervuiler met kop en schouders boven anderen in Nederland uit. In 2016 stootte het 198 kilogram van dit broeikasgas uit per vierkante meter. Dit is bijna twee keer zoveel als nummer 3 op de lijst, Rotterdam, die 108 kilogram CO2 per vierkante meter uitstootte.

Hoe slecht is CO2 eigenlijk?

Koolstofdioxide is een van de belangrijkste broeigassen. Het gas is een grote oorzaak van de klimaatverandering. Het is zelf niet direct ongezond voor mensen, het zit bijvoorbeeld ook in je glaasje prik, maar het is dus wel slecht voor het milieu.

Daarbij komt dat de aanwezigheid van veel koolstofdioxide in de lucht wijst op luchtverontreiniging. Dit omdat bij het verbranden van fossiele brandstoffen, wat bedrijven als Tata Steel doen, ook andere schadelijke stoffen vrij komen.

Uitstoot in de provincie

De verschillen tussen CO2-uitstoot per gemeente zijn erg groot. Dit is goed zichtbaar in het onderstaande kaartje. In Texel brengen ze het er bijvoorbeeld een stuk beter vanaf, met 0,2 kilogram per vierkante meter per jaar.

Landelijke uitstoot

Uit de cijfers komt naar voren dat in 2017 in Nederland in totaal 163 miljard kilogram aan CO2 is uitgestoten. Dit is vrijwel even hoog als ruim 25 jaar geleden. Het CBS noemt dit opvallend omdat de sectoren die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de uitstoot wel flink gegroeid zijn in die jaren.

