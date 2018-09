Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gasfles ontploft na autobrand in Berkhout: een persoon gewond Foto: GLOCALmedia Foto: GLOCALmedia Foto: GLOCALmedia Foto: GLOCALmedia

BERKHOUT - Op het Westeinde in Berkhout is vanochtend een brand in een bestelbusje geweest. Mogelijk zou het vuur later een explosie in een gasfles hebben veroorzaakt.

Een persoon raakte gewond en is in de ambulance nagekeken. Of die verwondingen bij de brand of bij de explosie zijn ontstaan, is niet bekend. Op beelden is te zien dat het bestelbusje volledig is uitgebrand. Ook de naastgelegen woning is beschadigd geraakt door de klap. Een autodeur en een achterklep zijn weggeblazen bij de explosie en liggen ver bij de bestelbus vandaan. De ramen van een naastgelegen boerderij zijn ook gesneuveld. Onderzoek

De brandweer vreesde dat het vuur zou overslaan naar het rieten dak van de boerderij, maar wist dit te voorkomen. De poltie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.