Grote uitslaande brand verwoest woning in Hoofddorp Foto: EvL / Chris Soellaart Foto: EvL / Chris Soellaart Foto: EvL / Chris Soellaart Foto: EvL / Chris Soellaart

HOOFDDORP - Een woning aan de Rijnlanderweg in Hoofddorp is afgelopen nacht zo goed als verloren gegaan door een grote brand. De bewoners ademden rook in en zijn in de ambulance nagekeken.

Het vuur ontstond rond 03.00 uur en werd al snel uitslaand. De rook was in de verre omtrek te zien. De hulpdiensten zetten vooral in op het voorkomen van overslag naar de woning van de buren, aldus de Veiligheidsregio. Rond 05.15 uur was de brand onder controle. Schade

De brandweer verrichte sloopwerkzaamheden om er zeker van te zijn dat alle brandhaarden geblust werden. Daardoor is de woning grotendeels verwoest. Salvage is opgeroepen voor de schadeafhandeling.