Frenkie de Jong: "Er zullen nog wel beter teams komen"

SAINT-DENIS - Frenkie de Jong viel donderdag al uitstekend in bij Oranje tegen Peru (2-1 winst) en de Ajacied reageerde na de nederlaag in en tegen Frankrijk voor de Nations League (2-1) nuchter op zijn geslaagde debuut als basisspeler. "Ik vind niet dat ik met lef heb gespeeld, ik heb gewoon normaal gespeeld", zei hij bij de NOS.

"Ik doe gewoon hetzelfde als bij mijn club, want dat is de reden dat de bondscoach mij heeft opgeroepen. Ik ben ook niet geschrokken van het niveau van Frankrijk. Er zullen nog wel betere teams komen. Voor mij zijn deze tegenstanders in elk geval wel leerzaam. Ik kan nu kennis maken met een hoger niveau. Dat is alleen maar goed voor mij."

De Jong vond het moeilijk te verklaren waarom Nederland na de rust de wereldkampioen beter partij gaf en zelfs na 1-1 nog even in de problemen bracht. "We durfden meer te voetballen na de rust. Toen wisten we er een paar goed uit te komen. Dat gaf vertrouwen. Frankrijk speelde in de tweede helft ook wat minder. We gaven ook niet veel meer weg. Jammer dat we niet op 1-2 konden komen. We waren er paar keer dichtbij."