Ivon (55) uit Heemskerk wint 50.000 euro bij tv-show Miljoenenjacht

HEEMSKERK - Ivon (55) uit Heemskerk is de winnaar van 50.000 euro in het tv-programma ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht' dat vanavond te zien was bij RTL 4. Zij werd de kandidaat van het ‘Mini Kofferspel' en koos één van de 26 koffertjes. Ivon speelde met koffer 26 en dat bleek een goede keuze: zij ging met 50.000 euro naar huis.

Ivon is blij verrast: "Ik vond het zo spannend, dat ik het koffertje bijna niet open kreeg! Toen bleek dat ik 50.000 euro had gewonnen, sprong ik een gat in de lucht. Ik zou graag een huisje in Griekenland willen kopen en daar is dit een heel mooi startbedrag voor!"



Naast Ivon viel ook Jos uit Heemskerk in de prijzen. Hij ging met een Volkswagen Up! naar huis nadat een andere deelnemer in de eerste ronde van het programma de prijs aan zich voorbij liet gaan voor een plek in het finalespel.



Samen met buurtgenoten in de prijzen

In ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht' strijden tien Nederlandse wijken met elk vijftig wijkgenoten om verschillende grote prijzen. Ivon en Jos wonnen samen met 48 wijkgenoten uit postcodegebied 1964 een studioplek in de tv-show. Iedereen ging met een JBL-speaker naar huis.

Hoofdprijs gaat naar inwoner Naaldwijk

Een inwoner uit Naaldwijk speelde in de finale het ‘Gouden Koffer Spel' aan de desk met Linda de Mol en won 239.000 euro.

‘Postcode Loterij Miljoenenjacht' is tot en met zondag 30 september wekelijks te zien op zondagavond om 20.00 uur bij RTL 4.