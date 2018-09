Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Honderden lopers halen geld op in strijd voor borstkanker Foto: Privéfoto's Foto: Privéfoto's Foto: Privéfoto's

ZAANSTAD - Een groot succes was het vandaag; de wandeltocht (Z)aan de Wandel in Zaanstad om geld in te zamelen voor borstkankeronderzoek.

Initiatiefnemer is de 10-jarige Thijmen den Breejen die op het idee kwam nadat een vriendin van zijn moeder, Christell Bart, zelf borstkanker heeft overleefd. "Thijmen stond vanaf moment één te vragen of hij ook niet wat kon doen. Prachtig hoe hij zijn bedrage levert", aldus een glunderende Christell. Deelnemers

Tot op het laatste moment was Thijmen nog op zoek naar deelnemers voor de wandeltocht. Dit omdat de vastberaden 10-jarige meer geld wil ophalen dan vorig jaar. "Het zou heel erg tof zijn als we meer weten op te halen dan vorig jaar." Toen werd er ruim 70.000 euro ingezameld.