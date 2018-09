Oranje laat kans op stunt liggen in Stade de France

SAINT-DENIS - Het Nederlands elftal heeft de eerste wedstrijd in de Nations League met 2-1 verloren van wereldkampioen Frankrijk. Nederland maakte het Frankrijk vooral in de tweede helft moeilijk en maakte daarin de 1-0 achterstand van de eerste helft goed via een doelpunt van Ryan Babel . Een stunt was Oranje niet gegund doordat Olivier Giroud een kwartier voor tijd het winnende doelpunt binnenschoot.

Ruim een jaar na de onthutsende aftocht voor de WK-kwalificatie in hetzelfde stadion (4-0) probeerde Oranje de Fransen in toom te houden door de ruimtes zo klein mogelijk te houden. Op het middenveld mocht Frenkie de Jong voor het eerst starten, drie dagen nadat hij als debuterende invaller tegen Peru (2-1) zo'n sterke indruk had gemaakt. De 21-jarige Ajacied toonde ook in het uitverkochte Stade de France lef aan de bal.

Veel werk Cillessen

Keeper Jasper Cillessen had zijn handen vol aan de Fransen die zeker de eerste twintig minuten van de wedstrijd zijn doel belegerden. Na een kwartier was er ook voor hem geen houden aan nadat Quincy Promes de bal voor de voeten van Blaise Matuidi kopte die een prima voorzet afleverde die Kylian Mbappé alleen maar binnen hoefde te lopen.

Hoewel de Fransen in het vervolg van de eerste helft nog een paar kansen kregen werd de rust met de 1-0 achterstand gehaald.

Gelijkmaker Babel

Frankrijk begon wat rustiger aan de tweede helft waardoor Nederland meer kansen kreeg en beter in het spel kwam. Nadat Georginio Wijnaldum vlak voorlangs had geschoten maakte Ryan Babel in de 67e minuut met zijn achtste interlanddoelpunt de gelijkmaker uit een voorzet van Kenny Tete.

Giroud maakt winnende goal

Een kwartier voor tijd kwam Frankrijk toch weer op voorsprong door Olivier Giroud, die deed wat hem op het WK niet lukte. De spits kwam voor Virgil van Dijk en volleerde de bal half om hem heen binnen.

Geel in plaats van rood

De Fransen mochten blij zijn dat ze met elf spelers het eindsignaal haalden want tien minuten voor tijd trapte Pavard opzichtig op de kuit van Ryan Babel terwijl de bal niet in de buurt was, maar de scheidsrechter gaf slechts een gele kaart.

Na afloop van de wedstrijd was het mooi om te zien dat de uitstekend spelende Frenkie de Jong shirtje wisselde met Kylian Mbappé.

Frankrijk heeft in de poule van de Nations League nu vier punten uit twee duels. Nederland staat nog met lege handen na deze eerste wedstrijd. Op 13 oktober speelt Oranje de tweede wedstrijd in de Nations League, thuis tegen Duitsland.

Opstelling Oranje: Cillessen; Tete (Janmaat/82), De Ligt, Van Dijk en Blind; Wijnaldum, Pröpper en F. de Jong; Promes (Vormer/76), Depay en Babel (L. de Jong/88).

Opstelling Frankrijk: Aréola; Pavard, Varane, Umtiti en Hernández (Mendy/62); Pogba en Kanté; Mbappé, Griezmann (N'Zonzi/81) en Matuidi; Giroud (Dembelé/89).