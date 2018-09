Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gemengde estafetteploeg wint goud in Kazan Foto: ANP/Patrick Dolkens

KAZAN - De gemengde Nederlandse estafetteploeg heeft op de laatste dag van de wereldbekerwedstrijden zwemmen in Kazan goud veroverd op de 4x100 meter wisselslag. De ploeg bestond uit de Amstelveense Kira Toussaint, de in Amsterdam zwemmende Arno Kamminga en Mathys Goosen, en Femke Heemskerk. Het viertal zegevierde in een tijd van 3.46,10.

Kira Toussaint moest op de 200 meter rugslag genoegen nemen met de vierde plek. Ze won eerder in Kazan de 50 meter rugslag en de 100 meter rugslag. Op die laatste afstand zwom ze met 59,80 een Nederlands record. Lees ook: Kira Toussaint wint ook 100m rugslag in Kazan De wereldbeker gaat vanaf komende donderdag verder in Doha.