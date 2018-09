Deel dit artikel:













Pirates en Neptunus strijden weer om landskampioenschap Foto: NH Nieuws

AMSTERDAM - De honkballers van Amsterdam Pirates en Neptunus uit Rotterdam gaan in de Holland Series uitmaken wie zich landskampioen mag noemen. Het is voor het derde jaar op rij dat de twee ploegen in de Holland Series tegenover elkaar staan. Neptunus is de laatste vijf jaar landskampioen geworden en Pirates veroverde de titel in 2011 voor het laatst.

Dat die twee ploegen weer strijden om het landskampioenschap was na de voorlaatste speelronde in kampioenspoule al duidelijk. In de laatste ronde van drie wedstrijden wonnen de Amsterdammers nog drie keer van Neptunus. Donderdag werd het in Rotterdam 3-10, zaterdag in Amsterdam 6-5 en vanmiddag opnieuw in Rotterdam 0-2. Bij de wedstrijd van vanmiddag gooide Akwasi Frimpong, de Amsterdams/Ghanese olympische skeletonner, de eerste bal. Er stond vanmiddag in de laatste wedstrijd van de kampioenspoule weinig meer op het spel en pas in de elfde inning werd er gescoord. Nadat Gilmer Lampe met vier wijd naar het eerste honk mocht, sloeg Kenny Berkenbosch (foto) de bal het stadion uit. Zijn homerun leverde zo de 2-0 winst op voor Pirates. Het Nederlands team komt nu eerst in actie op de eerste editie van de Super 6 Baseball Softball in Hoofddorp, waardoor de strijd om het landkampioenschap pas op 27 september losbrandt.