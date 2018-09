Benefiettocht te paard naar Friese Twijzel

NEDERHORST DEN BERG - De 24-jarige Sophie van Dijk gaat met haar paard Bella een benefiettocht maken van het Noord-Hollandse Nederhorst den Berg naar het Friese dorpje Twijzel. Daarmee gaat een langgekoesterde wens in vervulling.

Met de 180 kilometer lange tocht wil Sophie geld inzamelen om zieke paarden te kunnen helpen. In april redde Sophie al twee Konikpaarden van de slacht. Dat stimuleerde haar om dat met meer paarden te doen, maar dat kost tijd en vooral veel geld.

Twijzel

Als eindplaats van de benefiettocht is Twijzel gekozen omdat de moeder van Sophie daar begraven ligt. in 2002 overleed ze toen Sophie slechts acht jaar oud was. Alle paarden die het gezin had, moesten worden verkocht. Tien jaar geleden zag Sophie bij toeval Bella opeens lopen in de weide in Friesland, toen ze daar langsreed. Gelukkig kon ze met hulp van familie het paard weer terugkopen.

Sophie vertrekt aanstaande maandag met Bella voor de tocht, die ongeveer een week zal duren. Kijk hier voor meer informatie om zelf een paard te redden.