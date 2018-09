Alkmaarse foodtruck verwoest na 'iets te krappe bocht': "Mijn wereld stortte in"

ALKMAAR - Het was een begrip in Alkmaar en omstreken: de Surinaamse foodtruck van Shaktie. Al drie jaar brengt hij zijn lekkernijen aan de man op de markt in zowel Hoorn als Alkmaar. Totdat hij de bocht net iets te krap nam en er in een paar seconden niks meer over was van zijn zelfgebouwde foodtruck.

Drie jaar geleden realiseerde de Alkmaarder zijn droom: hij kocht een truck en bouwde hem om tot een Surinaamse eettent. De zaken liepen goed, totdat hij afgelopen zaterdag net vertrokken was naar de markt van Hoorn: "Het was in twee seconden gebeurd. Ik hoorde een knal, keek achterom en zag de hele bak op de grond liggen. Mijn wereld stortte in."

De ondernemer nam een bocht te krap en zag een paaltje over het hoofd: "Het eetgedeelte van de truck is net iets breder dan het voorgedeelte van de auto, dus ik reed tegen het paaltje aan en die nam zo het eetgedeelte mee. Je weet meteen wat er is gebeurd, mijn hele wereld stortte in."

Hartverwarmend

Het blijkt onmogelijk om de foodtruck te redden. Het eetgedeelte is te erg beschadigd en moet worden afgebroken. In mum van tijd loopt de hele buurt uit om te helpen: "Ik vond het hartverwarmend, het was niet eens mijn buurt, maar iedereen kwam om te helpen. Ook de politie was bijzonder aardig, die verdienen een dikke pluim," aldus een ontroerde Shaktie.

Hoe nu verder

Met het verliezen van zijn eettruck ziet Shaktie ook zijn inkomsten verdwijnen: "Ik heb geen oog dichtgedaan, waar ga ik nu geld vandaan halen? Tegen zoiets was ik niet verzekerd. Ik ben meteen op Marktplaats gaan kijken, maar een nieuwe truck kost ook handen vol met geld."

Gelukkig kan Shaktie rekenen op de hulp van zijn buren en klanten: "Ik keek in de brievenbus en daar lag een enveloppe van de buurvrouw. Ze had er twintig euro ingestopt. Ik ben sprakeloos. Dat mensen zo aardig zijn. Dat geeft je echt energie om weer verder te gaan. Er zijn zelf klanten uit Hoorn bij mij thuis langs geweest om alsnog eten te kopen. Ik woon sinds zeven jaar in Nederland en nog nooit heb ik mij zo thuisgevoeld als nu."