Ronald toch het water in, ondanks aflasten City Swim: "Niets doen voelt niet goed"

WIJK AAN ZEE - Dat Amsterdam City Swim is afgelast, weerhoudt Ronald van Tunen uit Wijk aan Zee niet om tóch te zwemmen voor het goede doel. "Ik ga hoe dan ook zwemmen ter ere van al mijn donateurs en voor alle ALS-patienten", vertelt hij aan NH Nieuws.

Door de aanwezigheid van de poepbacterie in het grachtenwater, kon de Amsterdam City Swim niet doorgaan. Het gedoneerde geld gaat nog steeds naar stichting ALS Nederland.

"Ik snap dat ze het evenement hebben afgelast, want het water is gewoon te vies. Maar ik vind het wel erg jammer. Niets doen voelt ook niet goed", legt Ronald uit. "Ik zwem graag in Wijk aan Zee, dus de keuze was snel gemaakt om hier in de zee te zwemmen."

Trots

Wim, de vader van Ronald, is enorm trots. "Dat mijn oudste zoon zoiets doet, vind ik echt geweldig", vertelt hij. "Hij is supersportief en kan erg goed zwemmen. Dat heeft hij niet van mij. Ik hou niet van zwemmen", lacht hij.