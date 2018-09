Deel dit artikel:













Arrestaties om 14 kilo drugs tussen de ananas Foto: OM

AMSTERDAM - De douane heeft in Amsterdam acht mannen aangehouden die worden verdacht van het invoeren van een partij cocaïne. De 14 kilo drugs, met een straatwaarde van ten minste 350.000 euro, zaten verstopt in een container met ananassen uit de Dominicaanse Republiek in de haven van Rotterdam.

De drugs werden al drie weken geleden ontdekt en de container werd gevolgd. Afgelopen donderdag werden de mannen opgepakt, nadat ze de cocaïne uit de container hadden gehaald en ermee wilden wegrijden. De verdachten zijn tussen de 22 en 47 jaar oud. Vijf komen uit de regio’s Amsterdam en Tilburg. Ook is een Dominicaan aangehouden en een Turkse man en een Albanees die illegaal in ons land is.