Hockeyers Bloemendaal en Amsterdam boeken ruime overwinning

BLOEMENDAAL - Bloemendaal heeft de koppositie van de hockey hoofdklasse meer dan waar gemaakt met een 5-0 overwinning op SCHC. Amsterdam won thuis van Almere en Pinoké verloor van Den Bosch.

Bloemendaal – SCHC 5-0

Al na drie minuten opende Roel Bovendeert de score op 't Kopje en nog voor de rust zorgden Florian Fuchs, Thierry Brinkman en Jasper Brinkman (sc) voor een comfortabele 4-0 voorsprong tegen de rode lantaardrager van de hoofdklasse. Na de rust zorgde Thierry Brinkman voor de 5-0 eindstand.

Bloemendaal is de enige ploeg die na vier wedstrijden de volle buit van twaalf punten te pakken heeft.

Amsterdam – Almere 4-1

Bij het duel tussen Amsterdam en Almere gingen de Amsterdammers bij de rust met 1-0 aan de leiding door een doelpunt van Mirco Pruyser. In de tweede helft werd alleen nog uit strafcorners gescoord. Nadat Amsterdam via Teun Rohof en Justin Reid-Ross op 3-0 was gekomen, bracht Terrance Pieters de stand terug tot 3-1. Justin Reid-Ross zorgde met zijn tweede treffer van de middag voor de 4-1 eindstand.

Amsterdam heeft met negen punten uit vier duels evenveel punten als Kampong dat op de tweede plaats staat. Amsterdam staat derde op doelsaldo.

Pinoké – Den Bosch 1-1

Pinoké keek thuis al na vijf minuten spelen tegen een achterstand aan door een doelpunt van Jelle Galema. Pas in de slotminuut van het duel slaagde Jacob Smith er in om uit een strafcorner toch nog een punt uit het vuur te slepen.

Pinoké blijft tiende met twee punten na vier wedstrijden.