Tijdlijn: al 20 uitgebrande wagens in Zaandam sinds mei

ZAANDAM - Begin dit jaar bleef het even rustig, maar sinds mei wordt Zaandam geteisterd door brandstichtingen. Op het parkeerterrein aan de Houthavenkade was het gisternacht opnieuw raak. Hierbij liepen 5 auto's flinke schade op: het totaal komt hiermee op 20 uitgebrande wagens sinds mei te staan.

Begin juni betrapte de politie een 16-jarige jongen op heterdaad toen hij aan de Magda Janssenstraat een auto in de brand wilde steken. Dit incident bleek later niet in verband te staan met de overige autobranden.

Hierna volgen de autobranden elkaar in rap tempo op. NH Nieuws zette in een tijdlijn de branden van de afgelopen maanden achter elkaar: