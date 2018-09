Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ivar (11) overleefde hersentumor en zwemt volgende week mee bij Swim to Fight Cancer Foto: NHNieuws/Dimitri Walbeek

HAARLEM - Geld bij elkaar zwemmen voor onderzoek naar kanker? De kinderen die volgende week meedoen aan de Swim to Fight Cancer in Haarlem vertellen heftige verhalen over hun deelname. Zoals Ivar (11 jaar) die zelf een hersentumor overleefde: "Ik kon bijna niet praten en je kan er dood aan gaan."

De kinderen namen zondag deel aan een zwemclinic in de Toolenburgerplas in Hoofddorp, om te wennen aan het zwemen in open water. Ivar doet mee met zijn broer Alexander (10): "Ik doe mee omdat mijn broer kanker heeft gehad en ik wil dat het niet meer zo'n erge ziekte is." Jarig

Simone, die volgende week zondag jarig is, zwemt ter nagedachtenis aan haar moeder die overleed aan de ziekte. "Ik hoop dat ze op een of andere manier ziet dat dit gebeurt. Tijdens het zwemmen dan kijk ik naar de lucht en denk ik aan haar." Victoire (8) en Sauve (7) zwemmen vooral voor hun opa. Tijdens hun vakantie hoorden ze dat hij terminaal ziek is. Hun moeder draagt hetzelfde gen en is al preventief geopereerd. "Want zij kan ook kanker krijgen." Victoire ziet er net als de andere kinderen ook zeker de lol van in om zondag mee te zwemmen. "Ik denk aan mijn opa, maar ik denk dat ik vooral lol ga maken."