Opnieuw autobranden in Zaandam: "Dit is belachelijk"

ZAANDAM - Het was opnieuw raak vannacht in Zaandam. Op een parkeerterrein zijn meerdere auto's beschadigd geraakt door brand.

Een voorbijganger ontdekte rond 3.00 uur dat twee auto's op een parkeerterrein aan de Houthavenkade in brand stonden. Ook een invalidenauto ging in vlammen op, tot ontsteltenis van voorbijgangers: "Dat is belachelijk. ik ben zelf ook invalide en heb een invalidenplek. Dat ze zulke plekken uitzoeken slaat ook nergens op. De eigenaar is er helemaal niet blij mee en financieel kan hij het ook niet hebben."

Opzet

De brandende auto's stonden zo'n vijftien meter van elkaar, waarop voorbijgangers de conclusie trokken dat het vuur niet kon zijn overgeslagen, maar aangestoken moet zijn. "Het is niet iets nieuws. De laatste tijd worden er wel vaker auto's in de fik gestoken. Als dat dichtbij in de buurt gebeurt is dat wel even schrikken ja."

De politie gaat uit van brandstichting, en zal in de loop van vandaag met forensisch rechercheurs eventuele sporen veiligstellen. Een signalement van een eventuele verdachte is nog niet bekend.