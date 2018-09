Kon. HFC wint tegen de verhouding in van AFC

HAARLEM - Koninklijke HFC heeft de eerste punten van het seizoen binnen. Op eigen veld won de ploeg, tegen de verhouding in, met 3-1 van koploper AFC.

AFC was de gevaarlijkste ploeg, terwijl HFC vooral op de counter loerde. Na bijna een half uur spelen kreeg Raily Ignacio de grootste kans om AFC in de eerste helft op voorsprong te zetten. Uit een voorzet kopte hij de bal naast het doel van keeper Tom Boks.

1-0 HFC

Twee minuten later kwam HFC, tegen de verhouding in, op voorsprong. Centrale verdediger Peet van der Slot (foto) kopte de bal binnen nadat een afgeslagen hoekschop opnieuw voor het doel wordt gebracht. Die 1-0 was ook de ruststand.

Gelijkmaker Yordi Teijsse

In de tweede helft ging het tempo wat omhoog en bleef AFC de meest aanvallende ploeg. Dat resulteerde in de 65e minuut in de gelijkmaker van Yordi Teijsse, die de bal uit een hoekschop achter keeper Boks kopte. Met nog een kwartier te gaan gaf Lars Weistra van HFC een goede voorzet waar alleen geen enkele medespeler de voet tegen kon krijgen. Het was de eerste keer dat HFC gevaarlijk werd in de tweede helft.

Rood en strafschop

Het vuurwerk van de wedstrijd zat in de slotminuten van de tweede helft. Floris van der Linden kreeg de bal vrij voor keeper Wesley Zonneveld niet in het doel, maar in de rebound maakte verdediger Tim Linthorst hands. Dat leverde hem een rode kaart op en HFC een strafschop, die door Khalid Tadmine werd verzilverd. In de slotminuut kreeg Raily Ignacio nog een dot van kans op de gelijkmaker, maar de speler die de eerste twee wedstrijden voor AFC won slaagde er niet in de bal achter Zonneveld te krijgen. In de extra tijd maakte Lars Weistra aan alle twijfels een einde door de 3-1 te scoren. Hij deed dat na een verre uittrap van keeper Tom Boks, waarna hij een man uitspeelde en de bal raak schoot.

Door het verlies duikelt AFC van de koppositie naar de vijfde plek met zes punten uit drie duels. Koninklijke HFC stijgt van de laatste plaats naar de dertiende plek en heeft nu drie punten achter de naam.

Later vanavond de samenvatting van de wedstrijd.

Opstelling Kon. HFC: Boks; Hols, v.d. Slot, Boer, Wilffert, Weistra; Glim (Lewis/71), Morgan (Volkert/78), Noordmans ; Eindhoven (v.d. Linden/40), Tadmine

Opstelling AFC: Zonneveld; Van den Houten, Linthorst, Richard, Kulhan (Kwee/66); K. Teijsse, Hoek, Y. Teijsse; Grootfaam, Ignacio, Belarbi (v.d. Brink/66)