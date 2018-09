Storing bij Coenbrug voorbij; files opgelost

ZAANDAM - Door een technische storing bij de Coenbrug staan er rondom knooppunt Zaandam momenteel 'megafiles', zo laat de politie via Twitter weten.

De brug wil namelijk sinds 14.45 uur niet meer naar beneden. Rijkswaterstaat en de politie zijn direct begonnen met het verkeer dat voor de brug stond om te leiden via een andere route bij knooppunt Zaandam.

Megafiles

Om 16.15 uur stond er geen verkeer meer voor de brug zelf, maar de wegen eromheen zijn drukbezet. De politie Zaandam-Zuid spreekt in een Twitterbericht van 'megafiles' en zegt met man en macht bezig te zijn het verkeer te begeleiden.

"Het verkeer stroopt rond het knooppunt op, omdat de storing aan de brug nog niet is verholpen en het ook druk bij de A7 is", verklaart Pieter Zoon van Rijkswaterstaat aan NH Nieuws. Rijkswaterstaat adviseert automobilisten de borden boven de weg in de gaten te houden voor alternatieve routes.

UPDATE: Rijkswaterstaat meldt dat de storing voorbij is en de files zijn opgelost.