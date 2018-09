Jubileumfeest Vomar houdt Alkmaarders wakker: "Ik hoor nu Lil Kleine schreeuwen..."

ALKMAAR - Het jubileumfeest van de Vomar in het AZ-stadion gisteravond heeft bewoners van omringende buurten uit hun slaap gehouden.

Dat blijkt uit een post op de Facebook-pagina Je bent Alkmaarder als... . "Weet iemand wat voor feest het in de buurt van 1814 is?", schreef een Alkmaarder gisteravond tegen middernacht. Hij bleek niet de enige: binnen mum van tijd lieten tientallen Alkmaarders weten de muziek ook te horen, al wisten sommigen exact waar de muziek vandaankwam en vond lang niet iedereen het storend.

"Alles meezingen vanuit huis"

"Zo te horen is het bij/in het AZ-stadion", reageert een vrouw. Ze heeft gelijk, bevestigt een ander. "Feestje van de Vomar, 50 jaar bestaan." Of de geluidsinstallatie te hard stond of dat de wind de decibellen versterkte, is niet bekend, maar zelfs op flinke afstand waren de gezongen nummers tot op de lettergreep nauwkeurig te horen. "Hier in Oudorp kan ik alles meezingen", reageert iemand. "Ik woon in Oudorp en hoorde het ook. Ik hoorde Ali B. ofzo."

Zoals gezegd: lang niet iedereen vond de decibellen een probleem, maar voor sommige Alkmaarders ging het alle perken te buiten. "Asociaal gewoon, de laatste 40 minuten stond het volume zo hard dat ik woordelijk de tekst kon horen en de ramen stonden te trillen."

Vuurwerk

Behalve op optredens van diverse landelijk bekende artiesten werd het Vomar-personeel en hun familie ook getrakteerd op een spectaculaire vuurwerkshow. En ook daar wordt over geklaagd. "Vond die muziek niet erg, maar het vuurwerk wel. Zit hier met twee katten die lekker over de zeik gingen van dat geluid."

Geslaagd feestje

De plaatselijke Vomar meldt dat het een geslaagd feest was en geeft te kennen niets meegekregen te hebben van de geluidsoverlast.