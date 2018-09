Deel dit artikel:













Ride for the Roses levert half miljoen euro in strijd tegen kanker op Foto: NH Nieuws

HAARLEMMERMEER - De deelnemers aan de 21e Ride for the Roses, een fietstocht om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker, hebben 520.000 euro opgehaald. Ongeveer 5.000 deelnemers fietsten in de regio Haarlemmermeer 25, 50, 80 of 100 kilometer voor KWF Kankerbestrijding.

De opbrengst gaat dit jaar naar onderzoek naar hersenkanker van professor Elly Hol (UMC Utrecht). Zij werkt aan een doorbraak voor deze agressieve vorm van kanker. Lees ook: Ride for the Roses 2018: met 5.000 man op de pedalen door Haarlemmermeer voor KWF Ook het Inloophuis Adamas in Nieuw-Vennep krijgt een bijdrage. In het huis kunnen mensen terecht die met kanker te maken hebben, of hebben gehad. Volgend jaar is de Ride for the Roses in Goes en de tocht keert daarmee terug naar Zeeland.