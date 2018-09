Hockeysters Amsterdam winnen in slotfase van Laren

LAREN - Drie Noord-Hollandse derby's in de hockey hoofdklasse bij de vrouwen vandaag. Amsterdam pakte drie punten mee op bezoek bij Laren, Bloemendaal en Huizen speelden gelijk en Pinoké won van Hurley.

Laren - Amsterdam 0-1

Kelly Jonker scoorde in de slotfase van de wedstrijd het enige doelpunt van de wedstrijd en zorgde er daarmee voor dat Amsterdam na de tweede speelronde de hoofdklasse aanvoert, samen met Oranje-Rood dat ook nog ongeslagen is.

Bloemendaal – Huizen 1-1

Bloemendaal en Huizen speelden op 't Kopje met 1-1 gelijk. Jasmijn Oliemans zette de bezoekers na ruim een kwartier op voorsprong en in de tweede helft trok Fee Schreuder (foto) de stand gelijk uit een strafbal.

Huizen en Bloemendaal hebben allebei één punt uit twee duels en staan daarmee op de negende en tiende plaats.

Pinoké – Hurley 2-0

Het onderonsje in het Amsterdamse Bos tussen Pinoké en Hurley werd beslist in het voordel van Hurley. Gabi Nance opende de score na tien minuten spelen en in de tweede helft bepaalde Anna O'Flanagan met een strafcorner de eindstand op 2-0.

Pinoké staat bovenaan in het rechter rijtje op de zevendeplek met drie punten. Hurley is nog puntloos.