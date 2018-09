Mogelijk vertraging voor aanleg van HOV-buslijn na rel over salamanders

HILVERSUM - In de aanleg van de gloednieuwe HOV-buslijn bij Hilversum is niet goed nagedacht over de kamsalamander. Dat vindt de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve. De beschermde diersoort moet volgens de groep eerst goed worden afgevangen, vóórdat er verder kan worden gebouwd. Dat zou echter een vertraging van een jaar kunnen betekenen.

Op het tracé van de toekomstige HOV-busbaan ligt in de buurt van de kruising A27-spoorbaan een amfibieënpoel, waar ook de beschermde kamsalamander 'woont'. Om de dieren te behouden moeten de amfibieën verhuizen naar een nieuwe poel, die even verderop is aangelegd.

Volgens Jelle Harder van de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve moeten de dieren hiervoor met een raster worden afgevangen. Dit kan alleen gebeuren tussen februari en mei, in verband met de voorjaarstrek naar het water en voordat er eieren gelegd worden.

Maar dat is volgens Harder twee jaar achter elkaar niet gebeurd. "Het is vorig jaar niet gebeurd. Daarop heeft de provincie gezegd, dan doen we het dit jaar. Maar nu is het weer niet gebeurd", legt Harder uit. "Wij zeggen nu, het protocol is niet uitgevoerd, dus je mag niet verder gaan met je werk."

Volgens Harder moet de provincie de werkzaamheden in het gebied meteen stilleggen. "De provincie moet in 2019 alsnog en op de voorgeschreven wijze de amfibieën verhuizen naar de nieuwe poel. En omdat je na het afvangen in mei meteen in het broedseizoen zit, kan het best wel eens zo zijn dat de provincie pas eind 2019 kan beginnen met kappen van bomen en de grondwerkzaamheden", stelt Harder.

De provincie Noord-Holland is zich echter van geen kwaad bewust en laat in een reactie aan NH Nieuws weten dat op 22 augustus de poel is leeggevist door vrijwilligers en dat de aangetroffen larven zijn overgezet naar de nieuwe pool. Volgens de provincie voldoet het aan "alle benodigde maatregelen om de flora en fauna is het gebied zoveel mogelijk te beschermen".

'Een ramp voor alle amfibieën'

Volgens Harder is leegvissen in augustus alleen helemaal geen oplossing, maar een doekje voor het bloeden. "Verreweg de meeste amfibieën zitten in deze periode helemaal niet in de poel. Ze zijn nu op het land en zitten verscholen in de strook bomen en struiken langs de spoorbaan en tussen de bomen langs de A27", legt Harder uit tegen NH Nieuws. "Hier zullen alle bomen gekapt worden en zal er veel grondverzet worden uitgevoerd. Dat is een ramp voor alle amfibieën in het gebied!"

De gemeente gaat echter gewoon door met de geplande werkzaamheden en wil de poel al begin oktober dichtgooien, waarna het gebied verder op de schop wordt genomen door alle bomen weg te halen.

Rechtszaak

Jelle Harder en de Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve zijn echter vastbesloten om de rechter in te schakelen als het zover komt. Tegelijk snapt Harder dat de kans klein is dat ze de kamsalamanders en de andere amfibieën kunnen redden van de graafmachines. "Als ik achter één ding ben gekomen, is het wel dat het belang van de natuur heel klein is ten opzichte van de andere belangen die spelen. En hier spelen heel veel belangen."