Alzheimer-patiënt in Hello Goodbye: "Ze zeggen dat jij m'n dochter bent"

SCHIPHOL - Het programma draait om het (emotionele) afscheid van en weerzien met reizende geliefden, maar in de recentste aflevering van het KRO-NCRV-programma Hello Goodbye was het vooral een interview met een echtpaar dat bij menigeen voor een brok in de keel zorgde.

Het gaat om het interview met de van oorsprong Enkhuizense Jantina en Gerard Julius, die op het moment van de opnames in de aankomsthal op Schiphol op hun dochter stonden te wachten. "Uit Florida", vertelt Jantina aan presentator Joris Linssen. "Ze komt ons weer bezoeken, dat doet ze twee keer per jaar."

Vroeger stapte het stel uit het Zeeuwse Goes geregeld zelf in het vliegtuig om hun dochter op te zoeken. "Maar vanwege de ziekte van mijn man is het niet meer mogelijk om te reizen", zegt Jantina. "Dus nu komt ze naar ons toe."

'Hard achteruit gegaan'

Het gaat om de progressieve ziekte van Alzheimer, waar Gerard sinds 2013 aan lijdt en die hem vergeetachtig en verward maakt. "Ik vroeg hem vanochtend in de trein of hij het fijn vindt om zijn dochter weer te zien", vertelt Janina openhartig voor de camera. "Toen vroeg hij me of ik ook kinderen heb. Daarom ben ik nu erg zenuwachtig, omdat ik me afvraag of hij haar nog herkent. Want het is het laatste halfjaar hard achteruit gegaan."

Gerard heeft nog heldere momenten, zo blijkt als Linssen hem vraagt hoe hij op Schiphol is gekomen. "Door haar, hè", zegt hij terwijl hij met z'n hoofd richting z'n vrouw knikt. "Ze is degene die alles doet." Dan omhelst hij haar. "Het is een schitterend mooie vrouw, die doet van alles voor mij." Of hij veel van haar houdt? "Héééél véééél."

'See you later alligator'

Hoewel het stel gelukkig is en van de kleine dingen in het leven geniet, vreet Gerards ziekte ook aan Jantina. "Die herhaling vind ik verschrikkelijk." Ze doelt op de kreet 'see you later alligator', die Gerard er te pas en te onpas uitgooit.

"In de supermarkt loopt hij naar vreemde mensen toe, daarom heb ik maar een oppas voor hem geregeld, zodat ik alleen boodschappen kan doen. Ik vind het zo frustrerend, maar mijn zoon zegt dat het valse schaamte is. Mensen merken vanzelf dat het Alzheimer is, en gelukkig wordt er nu steeds meer bekend over de ziekte."



'Het duurt even'

Dan komt dochter Sylvia door de schuifdeuren. "Ze zeggen dat jij me dochter bent", zegt Gerard tegen haar als ze hem een kus geeft. Ze verzekert hem dat daar geen woord aan gelogen is. "Dat is echt zo, hoor. Maar het duurt eventjes voor je me herkent."

Bekijk hieronder het volledige interview met Jantina en Gerard.