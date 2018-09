Gesprekken tussen Schiphol en Aalsmeer 'onhandig', zegt Omgevingsraad

AALSMEER - Matt Poelmans van de Omgevingsraad Schiphol noemt de actie van de gemeente Aalsmeer om solo in onderhandeling te gaan over het uitkopen van bewoners rondom Schiphol 'onhandig'.

Dat vertelt hij telefonisch aan NH Nieuws. Gisteren werd bekend dat Schiphol en de gemeente in onderhandeling zijn om omwonenden die gebukt gaan onder de geluidsoverlast uit te kopen.

Poelmans hoopte juist dat zo'n overleg niet tussen één gemeente en Schiphol zou gaan, maar dat dat gesprek breder zou worden gevoerd. "35 gemeenten hebben last van de luchthaven, zelfs tot aan Castricum toe. Het is onhandig als een gemeente dan op eigen houtje contact gaat zoeken met Schiphol. Het is een zaak van ons allemaal. Je hebt een overlegorgaan, met meerdere gemeenten en partijen."

Tax

Over een ander aspect van de gemeente Aalsmeer was Poelmans juist erg te spreken. In EenVandaag kwam de Aalsmeerse wethouder Robert-Jan van Duijn met een idee voor een tax op vliegreizen die ook met de trein kunnen worden afgelegd. Het geld zou dan eventueel kunnen worden gebruikt in de uitkoopregeling. "Het voorstel van een opslag op vliegtickets vinden wij een goed idee", beaamt Poelmans, "zolang dat maar direct ten goede komt aan de mensen die de meeste last hebben van het vliegverkeer."

Morgen is er een nieuw overleg waar de gemeente Aalsmeer ook bij aansluit. Dan zal er volgens Poelmans verder op de kwestie rondom het uitkopen worden ingegaan.