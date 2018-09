Handbalsters VOC krijgen oorwassing in EHF Cup

AMSTERDAM - De handbalsters van VOC uit Amsterdam hebben het eerste duel om de EHF Cup met 24-37 verloren van Michalovce in Slowakije.

De ploeg van coach Ricardo Clarijs keek bij de rust al tegen een 13-20 achterstand aan. In het tweede deel van de wedstrijd was VOC niet in staat om wat terug te doen en liep de achterstand verder op via 20-33 naar de 24-37 eindstand.

Veel nieuwe speelsters

Ricardo Clarijs moet weer bouwen aan zijn team, waaruit een hoop basisspeelsters zijn vertrokken. De nieuw gekomen Maxime Drent is nog geblesseerd, maar daar tegenover staat de terugkeer van Rachel de Haze die weer is hersteld van een blessure.

Hoekspeelster Zoë Sprengers was met zes doelpunten topscorer bij VOC en Rachel de Haze scoorde vier keer.

Return

De return wordt vanmiddag om 17.30 uur gespeeld in dezelfde hal in Slowakije.