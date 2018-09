Speciale broedwanden moeten de ijsvogel erbovenop helpen

LOOSDRECHT - De afgelopen strenge winter was desastreus voor de ijsvogels. Telde Noord-Holland voor de winter nog 250 broedparen, nu zijn er nog maar 50 paartjes over. Maar dankzij speciale ijsvogelwanden is er goede hoop op nieuwe aanwas.

De zeldzame en wonderschone ijsvogel is een bijzonder geliefd diertje bij menig vogelspotter. Zo ook bij Jelle Harder van IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek. Veel ijsvogels kiezen vaak voor Het Gooi als broedplaats. "Ze houden niet zo van het open veld, ze zitten liever beschut aan het water", vertelt Harder aan NH Nieuws. Maar ook in Het Gooi heeft de koude winter diepe wonden achtergelaten en is de populatie gedaald van 104 paartjes naar 22 paartjes.

Speciale ‘ijsvogelwanden’ moeten er nu voor zorgen dat de vogelsoort snel weel terugkomt op het oude pijl. Inmiddels hebben Jelle en zijn werkgroep meer dan 140 ijsvogelwanden gerealiseerd in het Gooi. "Een ijsvogelwand moet wel aan enkele voorwaarden voldoen. Ze moeten een steile oever hebben, die niet begroeid is en waar geen riet voorstaat zodat ze lekker kunnen aanvliegen. Deze moet minstens een halve meter hoog zijn. En daar graven ze dan een nestgang in", legt Harder uit.

Dat de vogels de ijsvogelwanden weten te vinden, blijkt ook uit onze rondgang bij drie ijsvogelwanden bij de waterleidingplas in Loosdrecht. Bij de eerste wand is niet goed te zien of er ook echt ijsvogels broeden. Maar bij de twee andere wanden wordt er lustig door ijsvogelpaartjes gebroed. "Tel daar bij op dat sommige ijsvogels wel drie keer op een jaar kunnen broeden dan is dit heel goed nieuws", vertelt Jelle opgelucht.

Onverbiddelijk

Toch zal het misschien wel enkele jaren duren voordat het oude peil, en tevens record, van 104 ijsvogelpaartjes in Het Gooi weer bereikt wordt. Veel hangt af van komende winter. "Als deze ook streng is, dan zijn we weer terug bij af. De natuur is wat dat betreft onverbiddelijk. Als het water bevroren is, kan de ijsvogel niet bij zijn voedsel en gaat hij dood", besluit Harder.