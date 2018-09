In Vogelvlucht: de rijke geschiedenis van Hoorn

HOORN - Als één van de zes Nederlandse VOC-steden heeft Hoorn een rijke geschiedenis. Tijd om de stad eens van boven te bekijken in een nieuwe aflevering van In Vogelvlucht.

Volgens een Friese legende werd de stad al in 716 gesticht door een stiefzoon van koning Radboud. In de Gouden Eeuw wist Hoorn zich door zijn haven te ontwikkelen tot een welvarende stad.

Veel gebouwen in het havengebied stammen uit de tijd dat Hoorn een van de VOC-steden was: bekijk hieronder hoe dat er In Vogelvlucht uitziet!