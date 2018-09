Deel dit artikel:













Zo live: NH Events bij de Duivendrechtse processie en de Keltische middag Foto: NH Nieuws / Laurens Niezen

ALKMAAR - Op de eerste zondag na de zomervakantie is NH Events weer bij twee evenementen in onze provincie aanwezig. Je vindt ons vandaag bij de processie in Duivendrecht en bij de Keltische middag in Alkmaar.

Dat is allemaal live te volgen vanaf de Facebookpagina van NH Events. We beginnen de dag om 11.15 uur in Duivendrecht, waar een heuse processie van de enige parochie in de gemeente zal plaatsvinden. Dat gebeurt vandaag omdat de parochie dit jaar 160 jaar bestaat. Later op de dag zijn we in Alkmaar, waar we rond de klok van 15.00 uur live bij de Keltische Middag zullen zijn. Verwacht doedelzakken, veel Guinness-bier en mannen in traditionele Schotse kilts!