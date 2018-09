Deel dit artikel:













Brandweerduikers vinden kluizen bij zoekactie naar auto Foto: Martin Damen Foto: Martin Damen Foto: Martin Damen Foto: Martin Damen Foto: Martin Damen

AMSTERDAM - Hulpdiensten kwamen vannacht massaal in actie om in het water bij de Burgemeester Van der Pollstraat te zoeken na een melding over een auto die daar in het water was beland.

Om half vier werd er melding gedaan van een auto die in het water zou zijn gereden. Behalve brandweerduikers stond er ook een medisch traumateam klaar om hulp te verlenen. Hoewel het al snel loos alarm bleek, leverde de duikactie wel iets op: in plaats van een auto troffen de brandweerduikers drie kluizen aan in het water. Opengebroken

Opvallend was dat de eerste die gevonden werd, nog 'vers' was. Het lijkt erop dat de twee andere kluizen al een tijd in het water hebben gelegen. Alle drie de kluizen waren opengebroken en leeg. Ze zijn meegenomen voor politieonderzoek.