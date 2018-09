Sterke start zaalvoetballers MSV Zeemacht

DEN HELDER - MSV Zeemacht heeft bij haar terugkeer in de eredivisie de eerste wedstrijd tegen Feyenoord Rotterdam gewonnen. In de zeer goed gevulde eigen sporthal De Brug wonnen de Nieuwediepers met 6-3.

Zeemacht neemt dit seizoen de plaats in van 't Knooppunt dat vanwege wanpraktijken is geroyeerd door de KNVB. De ploeg van Arjan de Klerk liep afgelopen seizoen in de play-offs promotie naar de eredivisie mis na een verloren strafschoppenserie.

Lees ook: KNVB royeert zaalvoetbalclub 't Knooppunt

Zeemacht kende een moeizaam begin en keek halverwege tegen een 0-2 achterstand aan. In de tweede helft ging het stukken beter. David Ambriola scoorde de aansluitingstreffer, waarna aanvoerder Melvin Damsma zijn ploeg met twee treffers aan een voorsprong hielp. Via Jordy Benjamin Bos en opnieuw Damsma trok de thuisclub de wedstrijd naar zich toe. Amrbiola maakte het laatste Helderse doelpunt.

Feestje

"Een goed begin, maar leuk toch? We hebben reden om een feestje te vieren", zei een vrolijke De Klerk na afloop met een biertje in de hand. "Het was een lastige eerste helft waarin ze wel 3-0 voor hadden kunnen komen. We zijn niet in paniek geraakt. In de tweede helft konden zij geen druk meer zetten en maakten wij de doelpunten. Ik vind dat we vanavond dik verdiend gewonnen hebben."

