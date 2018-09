Toosten op 30 jaar cultureel cafe Camille: "Unieke plek in Nederland"

BEVERWIJK - Honderden Beverwijkers vieren dit weekend het jubileumfeest van cultureel café Camille. Uitbaatster José Schuyt was zaterdag zichtbaar onder de indruk van alle aandacht. "Ik ga hier iedereen knuffels geven."

Café Camille is veel meer dan een kroeg. Noem het een creatieve broedplaats, zegt cartoonist Frits Smid, die het feestje meevierde achter zijn schildersezel. "Dit is een soort vrijplaats, een broedplaats voor lokaal talent. Dat is nooit zo gepland, maar zo gegroeid. En José is daar toch echt wel de bindende factor in", aldus Smid.

Jacky de Vries, uitgever van het lokale magazine Roetz, maakte een speciale editie over Camille om uitbaatster Schuyt in het zonnetje te zetten. Hij kijkt met veel bewondering naar haar: "José was jongerenwerker en heeft heel veel ervaring in de horeca. En dat is bijna een fatale combinatie; in positieve zin."

Schuyt

'Kroegbaas' Schuyt komt woorden tekort. "Ik ben bloednerveus hier. Als ik eerst iedereen maar een kus en knuffel heb gegeven. Daarna kan ik los."

De festiviteiten gaan door tot en met zondag.