Koeman: "Ik ga niet zeggen of Frenkie speelt"

SAINT-DENIS - Het Nederlands team heeft met de volledige 24-koppige selectie getraind in het Stade de France in Saint-Denis waar morgenavond de wedstrijd tegen Frankrijk in Nations League wordt gespeeld.

Bondscoach Ronald Koeman wilde niets loslaten over zijn opstelling. Hij liet in het midden of Frenkie de Jong na diens sterke invalbeurt tegen Peru een basisplaats heeft verdiend. "We hadden een debutant die meespeelde alsof hij geen debutant was", zei Koeman. "Dat is een compliment voor hem. We zetten een elftal neer waarvan wij denken dat het de meeste kans maakt tegen Frankrijk. Ik ga niet zeggen of Frenkie gaat spelen. Ik hoef niet altijd naar jullie te luisteren, toch?"

Balans

Koeman probeert een balans te vinden tussen lef tonen in balbezit en tegelijk ook de ruimtes op het veld klein houden. "We zetten een elftal neer dat compact staat, maar ook durft te voetballen. Want die ruimte krijg je ook van de Fransen", zei Koeman.

Compacter elftal

Vorig jaar koos de toenmalige bondscoach Dick Advocaat in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen 'Les Bleus' voor drie aanvallers en daar achter een nummer 10, Wesley Sneijder. De Fransen profiteerden dankbaar van de geboden ruimtes en wonnen met liefst 4-0. "Wat in het verleden is gebeurd, heeft voor mij geen enkele waarde meer. Ik moet zorgen dat er een elftal staat dat compacter is dan toen, dan maken we meer kans. We spelen uit, we moeten niets. We willen zelf voetballen, maar moeten ook de ruimtes klein laten. Met name aan onze linkerkant."

Aanholt voor Blind?

Daar zal Koeman iemand willen neerzetten die de razendsnelle Franse aanvaller Kylian Mbappé kan bewaken. Daley Blind, die tegen Peru aan de linkerkant speelde, zal het op snelheid afleggen tegen de tiener die werd gekozen tot grootste talent van het WK. Wellicht kiest Koeman daarom wel voor Patrick van Aanholt.

Geld en punten verdienen

Na vijf oefeninterlands weet de nieuwe bondscoach dat het nu echt begint. "Dit voelt inderdaad anders dan de voorgaande wedstrijden. Iedereen weet dat zelfs het winnen van de Nations League geen EK-ticket oplevert. Maar er zijn genoeg redenen om deze Nations League wel te zien als kwalificatiewedstrijden." In de nieuwe competitie is niet alleen geld te verdienen, maar ook punten die weer van pas komen voor de EK-kwalificatie die volgend jaar op het programma staat.

Frans feestje

De Fransen vieren ongeacht de uitslag feest in het Stade de France, want de ploeg van bondscoach Deschamps wordt ne het duel gehuldigd voor het behalen van het wereldkampioenschap.