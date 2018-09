'Man gooit zichzelf door etalage van supermarkt'

AMSTERDAM - (AT5) Een vermoedelijk verwarde man heeft vanmiddag met een voorwerp een aantal ruiten beschadigd van supermarkt Marqt op de Haarlemmerstraat in Amsterdam.

Een getuige meldt aan AT5 dat de man zichzelf en een baksteen door de ruit gooide. Hij liep hierdoor een aantal verwondingen op. Op foto's is te zien dat de man in bedwang wordt gehouden door meerdere politieagenten.

De politie meldt dat de man op dit moment wordt behandeld aan zijn verwondingen in de ambulance. Afhankelijk van de ernst daarvan wordt hij overgebracht naar het ziekenhuis of het politiebureau. De reden voor zijn actie is nog niet bekend.